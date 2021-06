Dramatischer Rettungseinsatz in Imst: Kind aus Gurglbach geborgen

Imst – In Imst ist es am Donnerstagabend zu einem großen Rettungseinsatz gekommen. Ein Kind wurde nach ersten Informationen schwer verletzt. Die Meldung ging gegen 20.30 Uhr bei der Leitstelle Tirol ein. Ein oder zwei Kinder waren in der Fabrikstraße im Bereich der Piger-Brücke in den Hochwasser führenden Gurglbach gestürzt. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, auch der Notarzthubschrauber Christophorus wurde angefordert.