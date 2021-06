Radfahrerin bei Unfall in Innsbruck verletzt: Fußgängerin flüchtete

Innsbruck – Eine Fußgängerin hat sich am Donnerstag nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Innsbruck einfach aus dem Staub gemacht. Laut Polizei fuhr die 29-jährige Radlerin gegen 16.30 Uhr am Marktgraben Richtung Westen, als die Frau auf Höhe des Hauses Nummer 27 plötzlich die Straße überqueren wollte. Die Radfahrerin kam beim darauffolgenden Zusammenstoß zu Sturz und verletzte sich an der Unterlippe und am Knie und zog sich Prellungen zu. Sie wurde in die Klinik gebracht. Die unbekannte Fußgängerin suchte rasch das Weite.