Österreicher für Urlaub spendierfreudig, viele auch zu Quarantäne bereit

Zum Thema Impfung befragt, gaben 76 Prozent der österreichischen Studienteilnehmer an, sich auf jeden Fall immunisieren zu lassen. 39 Prozent wären sogar bereit, für den Urlaub in Quarantäne zu gehen. Tracking mit einer App lehnen 23 Prozent der Befragten absolut ab.

Weniger positiv sieht die Entwicklung laut der Umfrage heuer für den Städtetourismus aus, denn jeder zweite Österreicher will zumindest einen Urlaub am Strand verbringen und 59 Prozent wollen aufs Land oder in die Berge. Dagegen boome der Spontanurlaub. Noch nie habe es so viele Last-Minute-Buchungen wie in diesem Jahr gegeben.