Tiroler Bildhauer Hellmut Bruch: „Das Dunkle ist mir nicht hell genug“

Hall – Er sei voller Lebensmut, ja Lebensübermut, sagt der Haller Bildhauer Hellmut Bruch, der heute seinen 85. Geburtstag feiert. Und zum Feiern kaum Zeit hat, bereitet er derzeit doch eine große Retrospektive über sein Werk im Schwazer Rabalderhaus vor, die am 8. Juli eröffnet werden wird und zu der auch ein Buch mit dem Titel „Licht und Unendlichkeit“ erscheint. Von einigen Ausstellungsbeteiligungen u. a. in Kattowitz, Ingolstadt und Ibiza ganz abgesehen.

Denn an so etwas wie Ruhestand verschwendet Hellmut Bruch keinen Gedanken. Konnte sich der gelernte Automechaniker doch erst seit der Zeit, in der er als dieser in Rente ist, voll und ganz seiner Kunst widmen. Um in mehr als zwei Jahrzehnten ein in seiner Konsequenz außergewöhnliches Werk zu schaffen, das ganz im minimalistisch Ungegenständlichen verhaftet ist. Im Spiel mit klaren Strukturen, geometrischen Ordnungen, mathematischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten wie etwa der Fibonacci-Progression. Fußt Bruchs Art, Kunst zu denken, doch nicht primär im Ästhetischen, sondern im existenziell Philosophischen. Kreisend um die ewige Frage, woher kommen, wohin gehen wir. Ohne darauf eine Antwort zu wissen.