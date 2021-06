Portugal feiert „Wunder": Vermisster Zweijähriger im Wald gefunden

Lissabon – Portugal feiert ein kleines Wunder: Ein seit dem frühen Mittwoch vermisstes zweieinhalbjähriges Kind ist nach 40 Stunden in einem Waldgebiet der Gemeinde Proença-a-Velha lebend gefunden worden - in etwa vier Kilometer Entfernung von der Wohnung der Eltern. Der kleine Noah sei am Donnerstag kurz nach 20.00 Uhr (21.00 MESZ) von Passanten gesehen worden, die sofort die Polizei alarmiert hätten, berichteten Medien am Freitag unter Berufung auf die Behörden.