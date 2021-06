Wende im Mordfall Kufstein: 77-Jähriger aus Rache getötet?

Am Freitag besuchte Anwalt Swancar den Mordverdächtigen in der Innsbrucker Justizanstalt.

Doch der Reihe nach: Wie berichtet, ist am späten Montagnachmittag in einem Waldstück am Kufsteiner Innufer ein 77-jähriger Einheimischer mit einem Küchenmesser hinterrücks erstochen worden. Der Fall schien rasch geklärt. Gegen 19 Uhr tauchte ein 29-jähriger Kufsteiner in der örtlichen Polizeiinspektion auf und gestand die Bluttat. Als Beweis übergab der bislang unbescholtene Mann den Beamten ein Messer – die Tatwaffe. Bei der Einvernahme nannte der Verdächtige wenig später auch das Motiv. Und das war sogar für die erfahrenen Kriminalbeamten außergewöhnlich.