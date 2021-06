Crankworx: Mit „Double-Backflip“ zum Sieg

Innsbruck – Ein kurzer Regenguss tat den Fahrern im Bikepark Mutters am Freitagabend so richtig gut – heiß her ging es im „Speed & Style“ im Anschluss dennoch. Neben den Tricks zählte beim Zweikampf auf der Faktor Zeit.

Der Franzose Tomas Lemoine staubte in eindrucksvoller Manier den Tagessieg ab – mit einem spontanen „Double-Backflip“, den er im Finaldurchgang in Rückstand liegend beim letzten Sprung auspackte. Damit führt er auch die Gesamtwertung („King of Crankworx“) souverän an.