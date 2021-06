Triathlon-EM in Kitzbühel: Knabl blieb in der Hitzeschlacht cool

Kitzbühel – Es war eine Hitzeschlacht, ein echter Härtetest. Ein Trio aus Österreich qualifizierte sich am Freitag bei der Sprint-Triathlon-Europameisterschaft der allgemeinen Klasse in Kitzbühel für die Einzel-Finalentscheidung am Samstag (16.15, live ORF Sport+). Bei den Männern kamen im Semifinale Leon Pauger als Dritter und der Tiroler Luis Knabl (Raika Tri Telfs) als Achter weiter, ihr Rückstand auf den Sieger betrug fünf bzw. zwölf Sekunden.