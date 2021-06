„Bad Cop“ Kickl besteigt offiziell den FPÖ-Thron

Die Scherben mussten andere aufsammeln. Hofer wurde Parteichef, Kickl Klubobmann. Was zunächst als „Good Cop, Bad Cop“-Schauspiel – also guter Bulle, böser Bulle – abgetan wurde, sollte doch tiefere Gräben zwischen den beiden werfen, wie die Vorfälle später offenbarten. Übertüncht wurden die ungleichen Charakteren durch Lobeshymnen aus den eigenen Reihen, die Doppelspitze sei spitze, hieß es.

Die Maskendebatte im Hohen Haus im April hat die endgültige Demontage Hofers eingeleitet. Hofer, auch Dritter Nationalratspräsident, hatte die freiheitlichen Abgeordneten dazu aufgerufen, die Hausordnung des Parlaments, die eine FFP2-Maske vorschreibt, einzuhalten. Kickl wiederum verweigerte es, eine Maske zu tragen. Ein Ordnungsruf Hofers via Twitter prallte an den Mandataren ab, sie standen hinter Kickl.

Die Aufregung legte sich, die Ruhe währte aber nicht lange. Der türkis-grüne Zank führte dazu, dass manch einer Neuwahl-Pläne schmiedete. Darunter Kickl – und er sah sich dabei als Spitzenkandidat der Blauen in eine etwaige vorgezogene Nationalratswahl ziehen. Zur Überraschung Hofers, der den Posten eigentlich für sich beanspruchte. Kickl aber ließ nicht locker, doch Hofer befand sich zu der Zeit auf Reha – ordentlich verteidigen konnte er sich also nicht.

Nach dreiwöchigem Reha-Aufenthalt kehrte er zurück in sein Büro und kündigte plötzlich seinen Rücktritt als Parteichef an. Daraus, dass seine Entscheidung mit der Auseinandersetzung mit Kickl zu tun hatte, machte Hofer keinen Hehl. Chaos und Hektik innerhalb der Partei folgten. Hofer hatte die FPÖ am falschen Fuß erwischt. So überraschend der Rücktritt kam, so schnell ging es dann vonstatten. Ein Parteipräsidium wurde einberufen, Kickl wurde zum Nachfolger Hofers nominiert. Die Entscheidung unter den anwesenden Mitgliedern fiel einstimmig – allerdings ohne die Stimmen von Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner und dessen Vorarlberger Amtskollegen Christof Bitschi, die die Sitzung vorzeitig verließen – aus „terminlichen Gründen“, wie es hieß. Offiziell zum Obmann gekürt wird Kickl heute beim außerordentlichen Bundesparteitag in Wiener Neustadt. Gegenkandidaten gibt es nicht.