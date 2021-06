Noch größerer Stellenabbau bei Swarovski? Gewerkschaft alarmiert

Wattens – Nach der Warnung des Swarovski-Arbeiterbetriebsrats Ernst Daberto, wonach der im Vorjahr gestartete massive Job-Kahlschlag in Wattens noch weit größer ausfallen könnte als vom Konzern angekündigt, ist auch die Gewerkschaft in Alarmbereitschaft. Wie berichtet, dürften laut Daberto nach jetzigem Stand mittelfristig nur noch 2500 Jobs in Wattens übrig bleiben und damit deutlich weniger als die 3000 Jobs, von denen der Kristallkonzern nach der laufenden Kündigungswelle weiterhin ausgeht.