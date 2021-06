In der EU werden jährlich 160 Mrd. Euro gewaschen

Milliardensummen aus kriminellen Geschäften gelangen etwa über Scheinfirmen in den Finanzkreislauf.

Wien – Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Korruption, illegaler Waffenhandel, Online-Betrug, Kinderpornografie oder Menschenhandel: Alleine in der EU werden jedes Jahr 160 Milliarden Euro aus solchen illegalen Geschäften weißgewaschen, betont die Finanzmarktaufsicht mit Verweis auf Zahlen der EU-Kommission. Gewaschen – sprich in den sauberen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust – werde das schmutzige Geld über zahlreiche Kanäle. Oft würden beispielsweise Scheinfirmen gegründet, die Rechnungen über nie erbrachte Leistungen ausstellen oder hohe Umsätze ausweisen, die aber niemals eingenommen wurden. Manchmal werde das illegal erworbene Geld auch einfach für teure Anschaffungen ausgegeben, die dann sofort wieder gegen Bargeld umgetauscht werden, schilderte die FMA in einer Aussendung.