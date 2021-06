Kurioser Rechtsstreit: Eine Ischgler Familie kämpft um ihren Namen

Innsbruck – Im Namen der Familie: Schon seit Monaten beschäftigt dieser kuriose Rechtsstreit rund um die Ischgler Hoteliersfamilie von der Thannen die Behörden und Gerichte. Schließlich wurde in einem Fall der Name eines Ehepaars behördlich berichtigt und der Zusatz „von der“ gestrichen. Für den Ischgler Hotelier und Tourismusverbandsobmann von Paznau-Ischgl Alexander von der Thannen eine nicht nachvollziehbare und diskriminierende Vorgangsweise. „Das geht einfach nicht, der Namensbestandteil ,von‘ war niemals ein Adelsprädikat, sondern Teil eines historisch gewachsenen, bürgerlichen Namens. Wir heißen seit dem 17. Jahrhundert so, wir sind keine Adeligen.“