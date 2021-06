Berufsschul-Strukturreform überzeugt in Tirol nicht alle

Ausbildungsschwerpunkte im Bereich Einzelhandel und Büroberufe werden künftig an einem oder mehreren Schulstandorten gebündelt.

Innsbruck, Kitzbühel – Mit dem Schuljahr 2021/22, also schon ab Herbst, greift an den Tiroler Fachberufsschulen (TFBS) in den Lehrberufen Einzelhandel und Büroberufe eine weitreichende Strukturreform: Die Bildungsdirektion für Tirol, die das neue Konzept gemeinsam mit der Sparte Handel der Tiroler Wirtschaftskammer entwickelt hat, spricht von einer „Branchenbereinigung“, die eine Qualitätsverbesserung im Fachunterricht bringen solle.