Hütten-Taxi bringt Wanderer im Karwendel näher zum Gipfel

„Ich habe mir gedacht, dass es oft einfach etwas mühsam ist, vom Inntal aus irgendwohin in die Berge zu kommen. Die Anbindung mit den Öffis ist am Berg oftmals auch nicht so gut“, sagt TVB-Geschäftsführerin Elisabeth Frontull. Daher kam ihr die Idee eines Hütten-Taxis. Fünfmal pro Woche kann Einheimischer wie Gast so die ersten Höhenmeter gemütlich und ohne Schweiß zurücklegen. „Wir bringen so die Wanderer dem Gipfel ein Stück näher“, sagt die TVB-Chefin. Auch am Rückweg kann das Taxi wieder in Anspruch genommen werden.