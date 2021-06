Das „Olala“-Festival in Lienz ist gerettet

Lienz – Allen Hindernissen zum Trotz ist es geschafft: Das beliebte Festival „Olala“ in Lienz kann stattfinden. Letzten Sommer war das wegen Corona nicht möglich, doch heuer sind die Veranstalter mit viel Optimismus und Zuversicht schon im Frühjahr an die Organisation gegangen. Schließlich hat „Olala“ eine lange Tradition, es findet diesen Sommer zum 30. Mal statt.

Das Programm ist bunt wie immer, freut sich Organisator Hans Mutschlechner mit seinem Team. Insgesamt 23 Künstler bzw. Gruppen werden von 26. bis 31. Juli in Lienz sein, sie kommen aus Großbritannien, Argentinien, Spanien, Deutschland, Belgien, Frankreich und noch einigen anderen Ländern. Akrobatik, Jonglage, Comedy und Installationen finden sich ebenso im Programm wie eine fahrradfahrende Marionette, eine Zaubershow oder ein vertikaler Tanz an der Mauer des Turms von Schloss Bruck. Immer mit dabei ist viel Musik und Anlass zum herzhaften Lachen.

Besonders stolz ist Mutschlechner auf einen Beitrag aus Australien. „Man“, also „Mensch“, heißt die 13 Meter lange, hohe und breite Figur, die in ihrer Körperhaltung an die Skulptur „Der Denker“ von Auguste Rodin erinnert. Beim Festival ist die Installation zum ersten Mal in Österreich zu sehen. Normalerweise werde sie sonst nur in Millionenstädten gezeigt, sagt Mutschlechner. Dass „Man“ einen besonders prominenten Platz verdient, ist klar. „Wir wollen ihn auf den Lienzer Hauptplatz setzen, direkt vor die Liebburg“, schmunzelt der Organisator.