Kitzbüheler Wirtschaft stellt sich neu auf

Kitzbühel – Gemeinsam statt einsam – dieses Motto hat sich in den vergangenen Monaten in der Kitzbüheler Wirtschaft entwickelt und entstanden ist daraus ein neuer Verein, bei dem erstmals die Kitzbüheler Wirtschaft an einem Strang ziehen möchte. Die Grundidee zum Verein „WIRtschaft Kitzbühel“ hatten GR Ludwig Schlechter und Sparkasse-Kitzbühel-Vorstandsvorsitzender Franz Stöckl. „In Kitzbühel fehlt schon lange so eine Art Kaufmannschaft. Mit unserer Idee sind wir dann aber auf offene Ohren gestoßen“, schildert Stöckl.