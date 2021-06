Vollelektrischer Polestar 2: Frisch aus dem Norden

Bis es so weit ist, steckt unter dem aktuellen Blech vor allem Technik aus dem Fundus der Brudermarke – in diesem Fall der Antriebsstrang des Volvo XC40 Recharge Twin Plus. Tatsächlich passt der zur kompakten Fließheck-Limousine Polestar 2 aber wesentlich besser und obwohl auch das Fahrzeuggewicht mit rund 2150 Kilo fast gleich hoch und auch der Hundertersprint mit 4,7 Sekunden ident ist, fühlen sich die 408 PS aus je einem E-Motor pro Achse hier deutlich agiler an – es macht richtig Spaß, den zweimotorigen Schwedenstahl durch die Kurven zu zirkeln. Dafür haben die Ingenieure auch besonders viel Arbeit in die Balance und Fahrwerksabstimmung investiert, für 6000 Euro Aufpreis gibt es sogar noch ein Performancepaket mit Brembo-Bremsen und Öhlins-Dämpfern zu ordern – Prädikat äußerst empfehlenswert.