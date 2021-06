Auffahrunfall in Hall: Lenker verließ Unfallstelle

Hall – Am Freitagnachmittag fuhr ein Autolenker auf einer Gemeindestraße in Richtung Tiroler Straße (B171). Vor der Kreuzung verringerte der 66-Jährige die Geschwindigkeit und hielt schließlich an. Ein nachfolgender 49-Jähriger fuhr auf das Auto auf. Anschließend bog er auf einen angrenzenden Parkplatz ab, um die erforderlichen Daten mit dem 66-Jährigen auszutauschen.