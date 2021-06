Hotelangestellter bei Einbruch in Fiss von Videokamera gefilmt

Fiss – Ein 24-Jähriger wollte in der Nacht auf Freitag in die Rezeption eines Hotels in Fiss einbrechen. Der Mann, der in dem Betrieb angestellt ist, versuchte gegen 23.25 Uhr mit einem Schraubenschlüssel die Schiebetür aufzuzwängen. Fast eine halbe Stunde mühte er sich vergeblich ab. Als er den Schaden an der Tür sah, gab er schließlich auf und legte sich in der Personalunterkunft schlafen.