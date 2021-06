Wolfgang Thiem: „Sicher ist Kitz ein Thema“

Kitzbühel – Einem wie Alexander Antonitsch kann es in der Regel nicht schnell genug gehen. Nach dem auch für ihn überraschenden Olympia-Startverzicht von Dominic Thiem hat sich der Kärntner aber noch nicht bei Österreichs Tennis-Stolz gemeldet. „Es ist noch zu früh“, versicherte der Turnierdirektor der Generali Open (24.–31. Juli) in Kitzbühel. „Dominic soll sich einmal in Ruhe überlegen, wie er die kommenden Monate anlegen will.“ Und weil er nicht zuletzt mit Vater Thiem regelmäßig telefoniere, sei die Sachlage ohnedies klar: „Er weiß, dass wir Dominic immer in Kitzbühel haben möchten. Und klar: Wir werden alles daran setzen, dass er kommt.“