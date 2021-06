19-Jähriger geriet in Buch mit Finger in Hobelmaschine: verletzt

Buch – Bei einem Arbeitsunfall in einer Tischlerei in Buch ist am Samstagnachmittag ein 19-Jähriger verletzt worden. Der Lehrling war dabei, an seinem Gesellenstück zu arbeiten, als er an der Hobelmaschine plötzlich mit seiner Hand abrutschte. Er geriet mit dem linken Ringfinger in den zirka 1,7 Zentimeter breiten Spalt zwischen der Schutzabdeckung und dem Holzbrett, das er gerade bearbeitete. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. (TT.com)