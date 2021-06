Knabl bei Supersprint-EM in Kitzbühel Zwölfter: "Da geht es Vollgas"

Kitzbühel – Österreichs künftige Triathlon-Olympiateilnehmer haben bei der Supersprint-EM in Kitzbühel zwei Top-20-Ränge errungen. Luis Knabl kam nach 500 m Schwimmen, 12 km Radfahren und 3,1 km Laufen in der bereinigten EM-Wertung an die zwölfte Stelle, für Julia Hauser schaute Platz 20 heraus. Beide haben für die Kontinentaltitelkämpfe in der Heimat ihr Höhentrainingslager in St. Moritz unterbrochen, aufgrund des Programms dort fehlte in Tirol jeweils die Spritzigkeit beim Laufen.