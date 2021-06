Johansson flog erneut allen auf und davon

Alter Schwede! Dabei wird Emil Johansson am Sonntag gerade mal 22 Jahre alt. Sein Geburtstagsgeschenk machte er sich bereits am Samstag. Zum vierten Mal in Folge, zum zweiten Mal in Mutters, siegte Johansson beim wohl spektakulärsten Bewerb der Crankworx-World-Tour, dem Slopestyle. Trotz verpatztem ersten Lauf mutierte er wieder zum Überflieger und ließ Nicholi Rogatkin (USA), Sieger von 2017 und 2018, hinter sich.