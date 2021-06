Die ersten Tennis-Entscheidungen sind bereits gefallen

Der Glanz vergangener Bundesliga-Tage ist dagegen beim TK IEV MED-EL verblasst. Seit 2009 servierte Martine Stauder als Kapitänin mit verschiedensten Spielerinnen in der ersten Liga um Meisterschaftspunkte. Zwar nie um den Titel, aber immer erfolgreich gegen den Abstieg. Nach der 0:7-Heimniederlage gegen den KLC ging diese Ära zu Ende – Abstieg in die zweite Bundesliga. „Das entspricht unserem derzeitigen Leistungsniveau“, erklärt Stauder.

Gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit servieren die Tiroler Herrenteams. Raiffeisen Schwaz gastiert nach der 4:5-Auswärtsniederlage in Steyr als Tabellenfünfter am Samstag beim TC Harland. Der TC Telfs muss nach dem 2:7 zuhause gegen ATV Irdning (ohne Veldheer, Kopp) auswärts in Altenstadt antreten. Sollten beide Clubs verlieren, steht ein Tiroler Duell gegen den Abstieg am Spielplan. „Das wollen wir vermeiden“, meint Adrian Gruber vom TC Telfs, der überzeugt ist, im „Ländle“ den Klassenerhalt zu fixieren.