Zweijährige war allein mit Schwimmflügeln auf Straße unterwegs

Kematen an der Krems – Ein zweijähriges Mädchen hat am Samstag gegen 20.00 Uhr in Kematen an der Krems im Bezirk Linz-Land für Aufregung gesorgt. Das Kind war, ausgerüstet mit Schwimmflügeln, allein auf der Weifersdorfer-Landesstraße unterwegs. Passanten, die sich zunächst vergeblich auf die Suche nach den Eltern der Kleinen gemacht hatten, verständigten schließlich die Polizei.