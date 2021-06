12 Tipps für alle, die das erste Mal den Campingbus nehmen

Wer das Glück hat, einen Van fahren zu dürfen, beginnt die Ferien beim Öffnen der Autotüre. Anders als bei Fernreisen muss die Anfahrt nicht so schnell wie möglich abgespult werden. Wer am ersten Tag also nur von Hall in Tirol bis Kranebitten bei Innsbruck kommt, ist schon auf dem Weg. Das ist alles, was zählt.