Von wegen Unkraut! Wildes Grün, das auch schmeckt

Die Nase voll von Warteschlangen an der Supermarktkassa? Links hustet eine Dame, rechts quengelt ein Baby. Die Last der Einkäufe gräbt Furchen in die Finger. Wie angenehm wäre es, stattdessen durch ein Feld zu flanieren, umspielt von Vogelgesang und einer sanften Brise. „Warum nicht? Schließlich strotzen Wildkräuter, die man dort pflücken kann, im Vergleich zu gezüchtetem Gemüse vor Nährstoffen“, kommentiert Rudi Beiser.