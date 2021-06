ÖFB-Teamchef Foda bestätigt: Arnautovic stürmt gegen Ukraine von Beginn an

Bukarest - Marko Arnautovic wird am Montag (18.00 Uhr/live TT.com-Ticker) im Entscheidungsspiel des österreichischen Fußball-Nationalteams um den Aufstieg ins EM-Achtelfinale in Bukarest gegen die Ukraine in der Startformation stehen. Das bestätigte Teamchef Franco Foda am Sonntagnachmittag in seiner Abschluss-Pressekonferenz.