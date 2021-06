50-Jährige verletzte sich bei Sturz mit Motorrad in St. Anton schwer

St. Anton – Bei einem Sturz mit dem Motorrad wurde am Sonntagnachmittag eine 50-jährige Österreicherin in St. Anton am Arlberg schwer verletzt: Die Frau kam gegen 16.10 Uhr auf der B197 in der Maienwasen-Galerie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zu Sturz. Die Österreicherin wurde von der Rettung in das St. Vinzenz-Krankenhaus nach Zams gebracht. (TT.com)