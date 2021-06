Hoffnung für den Brotlaibstein am Fernpass

Am Brotlaibstein (r.) wurden in Pestzeiten der unter Quarantäne stehenden Außerferner Bevölkerung Lebensmittel übergeben.

Nassereith, Biberwier – Ob die geplanten Bushaltestellen auf der Fernpasshöhe heuer umgesetzt werden, steht noch in den Sternen. Sicher scheint hingegen, dass der davon betroffene „Brotlaibstein“ gerettet wird. Der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll bemüht sich um die Finanzierung der vor Jahrhunderten eingemeißelten Bezirksgrenze, die in Pestzeiten entstanden war. Kostenpunkt: 12.500 Euro.

Die beiden Bushaltestellen am Fernpass gehören in das Konzept des Radwanderweges Via Claudia. Es geht dabei um zwei genügend große Busbuchten, die auch von Bussen mit Radanhänger angefahren werden können. „Außerdem ist es ein Gesamtprojekt mit Gehsteig und Anbindung zum Radweg“, erklärt Wolfgang Haas, Leiter des Baubezirksamtes Reutte, das für die Ausführung verantwortlich ist. Allerdings: „Heuer bekommen wir die Finanzierung nicht zusammen“, sagt Wolf.