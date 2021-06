Bürgermeister Willi bekämpft geplantes Gratisparken in Innsbruck

(Symbolfoto) © Thomas Böhm / TT

Innsbruck – Fassungslos waren die Grünen (und auch andere Mandatare), als eine Mehrheit von ÖVP, FPÖ und Für Innsbruck kürzlich 190.000 Euro aus dem Corona-Wirtschaftstopf für Gratisparkstunden in Tiefgaragen freigab. Wie berichtet, soll damit sechs Wochen lang an Freitagen und Samstagen das Parken in den Tiefgaragen deutlich billiger werden, in jenen mit städtischer Beteiligung sogar für zwei Stunden gratis.

„Und das soll Wirtschaftsförderung sein“, greift sich Bürgermeister Georg Willi (Grüne) an den Kopf. Er hätte sich von den Wirtschaftsvertretern innovativere Lösungen erwartet. „Der Vorschlag ist so was von ‚vorgestrig‘, dass ich mich frage, ob die aktuelle Entwicklung in allen erfolgreichen Städten spurlos an ÖVP, FI und FPÖ vorbeigegangen ist“, sagt Willi. Mit einigen Gratisparkstunden für die Zeit von sechs Wochen werde nicht die Corona-gebeutelte Wirtschaft gefördert, sondern die Tiefgaragenbetreiber, ist der Bürgermeister überzeugt.