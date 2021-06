Mitarbeiter im Corona Center Innsbruck sind am Limit

Innsbruck – Als im Herbst vergangenen Jahres die Corona-Zahlen in Innsbruck nach einem etwas entspannteren Sommer wieder rasant anstiegen, hat die Stadt Innsbruck das Corona Center Innsbruck (CCI) aus dem Boden gestampft. In einem eigenen Bereich in der Messehalle ist seitdem die Corona-Fallbearbeitung vom Rathaus ausgelagert. Der Personalbedarf wird großteils über die Einstellung von Praktikanten abgedeckt, bis zu 80 Personen sind im Schichtbetrieb sieben Tage die Woche im Einsatz. Die so genannten „Contact Tracer“ aus Innsbruck genießen einen guten Ruf: fleißig, freundlich, effizient. Parallel dazu wurde in den vergangenen Monaten die Impfstraße aufgebaut, wo diese Mitarbeiter ebenfalls eingesetzt werden. Manche tragen mittlerweile große Verantwortung. Die Konditionen blieben gleich. Vollzeitbruttolohn unter 1700 Euro.