Diebe stahlen aus Auto von Urlauber in Fendels Handy und Geldbörse

Fendels – Opfer von Dieben wurde ein deutscher Urlauber am Sonntagnachmittag in Fendels: Der 41-Jährige hatte kurz nach 15.10 Uhr sein Mietfahrzeug am Parkplatz eines Hotels abgestellt. Dabei hat er es eigenen Angaben zufolge versperrt. Danach ging er gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter ins Hotel, um nach dem Auschecken noch einmal den Wellnessbereich zu nutzen. Vor dem Aussteigen legte er sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse in das Handschuhfach des Autos.