Der Kletterweltcup in Innsbruck kann kommen

Von morgen bis Samstag geht in Innsbruck wieder der Kletterweltcup in Szene. 600 Athleten aus 38 Nationen sind dabei.

Innsbruck – Zwölf Tage wurde gehämmert und geschraubt, heute gehen die Aufbauarbeiten im Kletterzentrum Innsbruck pünktlich zu Ende. Es ist alles angerichtet in der Freiluft-Arena, in der an fünf Wettkampftagen drei Weltcups und ein Europacup über die Bühne gehen. „Mittlerweile haben wir nicht zuletzt durch die Kletter-WM 2018 viel Erfahrung in Sachen Logistik und Aufbau. Dennoch ist es heuer eine neue Herausforderung, da erstmals alle vier Einzel-Disziplinen ausgetragen werden und somit sogar die Infrastruktur aufgrund der enormen Teilnehmerzahlen an ihre Grenzen stößt“, sagte KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm.