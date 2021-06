Betrunkene Bikerin ohne Helm stürzte in Tannheim: schwer verletzt

Tannheim – Zwei Einheimische wurden Sonntagnacht bei einem Verkehrsunfall in Tannheim zum Teil schwer verletzt. Eine 29-Jährige war kurz vor Mitternacht mit ihrem Motorrad auf einer Gemeindestraße vom Vilsalpsee in Richtung Tannheim unterwegs. Am Sozius fuhr ein 50-jähriger Österreicher mit. Ein zwei Meter in die Straße ragender Schranken wurde den beiden schließlich zum Verhängnis: Die Lenkerin touchierte ihn und kam zu Sturz.