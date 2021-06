Sozialpartner vereinbarten längere Kündigungsfristen für Leiharbeiter

Wien – Die Sozialpartner haben sich bei Leiharbeitern auf etwas längere Kündigungsfristen geeinigt. Nach eineinhalb Jahren in einer Firma gelten künftig die Regeln für Angestellte. Außerdem erhalten Leiharbeiter in der Industrie nun ab dem ersten Tag den sogenannten Referenzlohn und nicht erst nach der Probezeit. Wirtschaftskammer und Gewerkschaft PRO-GE erklärten am Montag in einer gemeinsamen Aussendung, „Zeitarbeit in Österreich einen Qualitäts-Boost“ geben zu wollen.