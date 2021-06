Einbrecher drangen in Lokal in Kufstein ein und erbeuteten hohen Geldbetrag

Kufstein – In der Zeit zwischen Samstag, 23.00 Uhr und Montag, 13.45 Uhr stiegen Unbekannte in ein Gastlokal in Kufstein ein. Die Täter machten sich dabei ein offen gelassenes Fenster zu nütze und entwendeten im Barbereich zwei Kellnergeldtaschen. Außerdem wurde die Türe zu einem abgesperrten Büro aufgestemmt und der darin befindliche Tresor aufgebrochen.