Gedenktafel für Attila: Kundls Bahnhofskater wird zur Legende

Objektbetreuer Dietmar Beiler und Liegenschaftsmanager Hans-Jörgl Paul (r.) montierten die Gedenktafel. © Hrdina

Kundl – Frische Kerzen brennen, Figuren zieren die Fensterbank, Abschiedsbriefe und „Parte“ hängen auch sechs Wochen nach dem Ableben des „Kundler Bahnhofskaters“ Attila noch am Fenster des ehemaligen Kiosks (die TT berichtete). „Vielen Menschen war Attila offenbar wirklich wichtig“, erklärt ÖBB-Objektbetreuer Dietmar Beiler, weshalb man die „Gedenkstätte“ nicht entfernt, wenn sie auch nicht der Hausordnung entspricht. „Ich habe ihn täglich gestreichelt, so wie viele andere“, kommentiert eine Dame im Vorbeigehen. „Er wird nie in Vergessenheit geraten.“

Dafür sorgen auch die ÖBB. Seit gestern buhlt am Kiosk eine Gedenktafel um Aufmerksamkeit. „Vielen Dank für deine treuen Dienste“, heißt’s über dem Bild des rothaarigen Tigers, der stets am Bahnsteig „wachte“ und Pendler begrüßte. „Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Bahnhof Österreichs“, freut sich Bahnhofs- und Liegenschaftsmanager Hans-Jörg Paul. Immerhin: Das Anbringen der einzigartigen Tafel in einem der sonst uniformen Bahnhöfe musste von oberster Stelle in Wien abgesegnet werden.