„Wohnzimmer“ im Noaflhaus als Begegnungsraum in Telfs

Telfs – Unter dem Motto „Unser Telfer Wohnzimmer“ treffen sich im dritten Stock des Noaflhauses in der Untermarkstraße 20 ab sofort jeweils montags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr die Generationen. So wünscht es sich zumindest die Initiatorin des „Wohnzimmers“, Sozialreferentin GV Silvia Schaller: In erster Linie richte sich der neue Begegnungsort zwar an ältere Mitbürger, die vielleicht nicht mehr so viele soziale Kontakte haben, erklärt sie. „Die Grundintention ist jedoch der Austausch unter den Generationen.“