Neuer Messe-Park als „cooles“ Modellprojekt in Innsbruck

Innsbruck – Der Klimawandel ist längst voll im Gange – und der Alpenraum besonders stark betroffen. In Innsbruck ist die durchschnittliche Jahrestemperatur seit 1880 um 2,2° C gestiegen (weltweit: ca. 1 Grad), an Hitzepunkten im Stadtzentrum sind heuer rund 25 Tage mit über 30° C zu erwarten. Umso wichtiger werden daher neben dem Kampf gegen den Klimawandel auch Maßnahmen gegen seine jetzt schon spürbaren Auswirkungen – wie eben urbane Hitze-Inseln.