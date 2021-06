Jetzt wartet Italien auf das ÖFB-Team: „Wir sind hier, um zu träumen“

Bukarest – „Wahnsinn. Wir haben Geschichte geschrieben, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei“, diktierte Österreichs Goldtorschütze Christoph Baumgartner, der am Montag mit „Schädlweh“ früh vom Feld musste, nach dem Schlusspfiff: „Ich kann es noch gar nicht realisieren. Wir hatten alle eine schwere Zeit mit dem Corona-Dreck. Ich freue mich für ganz Österreich.“

Schon die Anfangsminuten in veränderter taktischer Ausrichtung, mit David Alaba links hinten in der Viererkette und einem bärenstarken Florian Grillitsch als „Sechser“, zeigte, dass Österreich scharf ist. Mit hohem Pressing und aggressiv gegen den Ball beherrschte die rot-weiß-rote Auswahl mit einer starken Mittelfeldformation nicht nur das Zentrum, sondern kam auch über Außen durch.

Nach ersten Annäherungsversuchen und drei Ecken in den ersten zehn Minuten war es beim vierten Corner so weit: Baumgartner drückte eine Alaba-Flanke mit der Sohle zum 1:0 (21.) über die Linie. Bei der einzigen Torgelegenheit der Ukraine, einem Schuss von Schaparenko, war Goalie Daniel Bachmann auf dem Posten (29.). Dann prüfte Konrad Laimer Ukraine-Schlussmann Buschtschan (37.). Nach einem Bilderbuchkonter über Marcel Sabitzer und den eingewechselten Ötztaler Alessandro Schöpf hätte Marko Arnautovic bei seinem Startelf-Comeback das 2:0 (42.) machen müssen, verfehlte aber das Ziel. In der Nachspielzeit ließ „Arnie“ nach Sabitzer-Vorlage eine weitere gute Gelegenheit aus.