Fernpassbahn: 1,18 Mio. Touristen-Fahrten könnten auf Schiene wandern

Innsbruck – Der Fernpasstunnel ist tot, lang lebe die Fernpassbahn! So tönt es freilich noch nicht aus dem Landhaus. Hierzu steckt insbesondere bei der ÖVP zu viel Herzblut in den Plänen für einen Fernpass- (und dann einen Tschirgant)-Tunnel. Letzterem erteilte jüngst die Asfinag eine klare Absage. Ohne diesen macht aber auch der – ebenso koalitionsintern umstrittene – Fernpasstunnel keinen Sinn. LH Günther Platter (VP) hält umso eiserner am Fernpasstunnel fest, die TT berichtete. Trotz, oder gerade weil es zuletzt auffällig ruhig darum wurde.