Christoph Waltz dreht „Dead For A Dollar"-Western mit Willem Dafoe

Los Angeles – Hollywood-Star Christoph Waltz (64) will nach seiner oscargekrönten Rolle in dem Tarantino-Western "Django Unchained" wieder einen Western drehen. An der Seite von Willem Dafoe (65, "Platoon", "Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit") übernimmt der Wiener in "Dead For a Dollar" eine Hauptrolle, wie das Kinoportal Deadline.com am Montag berichtete. Regie führt der Western-Experte Walter Hill (79, "Geronimo – Eine Legende", "Wild Bill", "Last Man Standing"), der auch Blockbuster wie "Nur 48 Stunden" drehte und die "Alien"-Filme produzierte.