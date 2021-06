Das Gold aus der Küche: Was bei Olivenöl zu beachten ist

Innsbruck – Die Blätter silbergrau, die Rinde rissig, der Stamm knorrig. Wer in mediterrane Gegenden reist, fährt oft an weitläufigen Olivenhainen vorbei. Tausende der uralten Ölbäume stehen Wurzel an Wurzel – hier reifen die grünen oder schwarzen Früchte heran, welche später in nahezu jedem Haushalt zu finden sein werden. Denn dass Olivenöl aus den meisten Küchen kaum noch wegzudenken ist, liegt nicht nur am Geschmack, sondern auch am gesundheitlichen Nutzen. Nicht umsonst nennt man es „flüssiges Gold“.