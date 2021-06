27-Jährige mit Auto in Wiener Neustadt sieben Mal „geblitzt"

Wiener Neustadt – Sieben Mal ist eine 27-Jährige mit ihren Auto in Wiener Neustadt "geblitzt" worden. Und das in nur eineinhalb Stunden, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Frau war in einer Tempo-50-Zone mit bis zu 85 km/h unterwegs gewesen. Sie wurde angezeigt.