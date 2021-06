Außenamt rät ÖFB-Fans von Reisen nach London zum EM-Achtelfinale ab

Auf große Unterstützung aus dem Fansektor kann die ÖFB-Elf in London wohl nicht bauen. © MARKO DJURICA

Wien – Das österreichische Außenministerium hat am Dienstag von Reisen zum Achtelfinalspiel der EM zwischen Österreich und Italien in London abgeraten. Personen mit Ticket für die EURO 2020 seien von den geltenden britischen Einreisebestimmungen nicht ausgenommen. "Von Reisen zum Achtelfinale gegen Italien am 26.06.2021 in Wembley wird daher dringend abgeraten!", hieß es auf der Homepage des Außenamtes.

"Wer die Verpflichtung zur Heimquarantäne nicht erfüllen kann (alle nach dem 21.06.2021 einreisende Personen), kann von den Grenzbehörden an der Einreise gehindert und abgewiesen werden bzw. kann dieser Person der Eintritt ins Stadion verwehrt werden", wurde betont.

Geimpfte Personen von Regelung nicht ausgenommen

Österreich steht in Großbritannien auf der "Amber List". Voraussetzungen für die Einreise sind laut der Außenamts-Homepage "Vorabregistrierung, negativer PCR-Test oder Antigen-Test mit mehr als 97% Spezifität in englischer, französischer oder spanischer Sprache bei Einreise in England sowie zehntägige Quarantäne". In England besteht nach fünf Tagen die Möglichkeit einer Freitestung.

Seit Mitte Februar müssen sich aus Österreich kommende Reisende in England allerdings auch "am zweiten und am achten Tag der Quarantäne (auch im Falle einer Freitestung am fünften Tag!) einem Test auf eigene Kosten unterziehen. Diese Tests sind vorab online zu buchen." Auf einer entsprechenden Informationsseite der britischen Regierung zu den Regelungen für England wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Geimpfte von den Einreisebestimmungen nicht ausgenommen sind.

TT-Geburtstag: Jetzt eine von 76 Torten gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Reisen zwischen Österreich und Großbritannien sind derzeit generell nur eingeschränkt und unter strikten Corona-Auflagen möglich. Zwar ist das österreichische Landeverbot für Flüge aus Großbritannien seit Montag außer Kraft. Es gelten aber weiterhin die strengen Einreisevorschriften nach der Einreise-Verordnung, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag bestätigte. Demnach sind in der Regel ein PCR-Test und eine zehntägige Quarantäne bei aus Großbritannien Einreisenden vorgesehen. Ein vorzeitiges Beenden der Quarantäne nach einem negativen PCR-Test sei frühestens am fünften Tag nach der Einreise möglich, wobei der Tag der Einreise als Tag 0 gewertet wird.

Österreich auf Liste mit Brasilien, Indien und Südafrika

Das Vereinigte Königreich wird in Österreich - ebenso wie Brasilien, Indien und Südafrika - auf der Liste der Virusvariantengebiete geführt. Zur Begründung, warum das Landeverbot nicht verlängert worden sei, hieß es aus dem Gesundheitsministerium, Landeverbote seien immer "als Akut-Maßnahme gedacht", die so lange in Kraft seien, bis eine längerfristige Lösung möglich sei.

"Durch die aktuelle Regelung mit verpflichtenden PCR-Tests und Quarantäne bei Einreise aus Virusvariantengebieten - wie das Vereinigte Königreich - bleibt die Sicherheit für die Bevölkerung garantiert. Ein Landeverbot hat auch das Risiko einer Umgehung durch Gabelflüge und bringt somit im Endeffekt weniger Kontrolle durch die Behörden." In Abwägung aller Faktoren stelle daher "die kontrollierte Einreise die sicherste Lösung" dar, so das Gesundheitsministerium.