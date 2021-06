39-Jähriger stürzte in Kössen beim Paragleiten 30 Meter ab

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Kössen – Am Dienstag, gegen Mittag, kam es in Kössen zu einem Paragleiterabsturz. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Paragleiter am Unterberghorn zu einem Rundflug gestartet. Nach wenigen Minuten klappte sein Gleitschirm plötzlich ein und der Deutsche stürzte etwa 30 Meter auf eine steile Wiese.