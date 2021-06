Die Paraclimber läuteten das Innsbrucker Kletter-Spektakel ein

Österreich schlug sich in der Qualifikation am Dienstag standesgemäß, von zehn KVÖ-Athleten schafften es sechs in die Entscheidungen am Donnerstag. Nach der am Wochenende seitens des Weltverbandes erfolgten Neuklassifizierung und -einteilung lösten Edith Scheinecker, Weltmeister Angelino Zeller, Markus Pösendorfer, Bostjan Halas, Katharina Ritt (alle Graz) und Lokalmatadorin Jasmin Plank Finaltickets.