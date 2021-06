Neues Gipfelkreuz für die Guffertspitze in den Brandenberger Alpen

Steinberg – Er ist einer der beeindruckendsten Berge der Brandenberger Alpen und gilt als Hausberg der Gemeinde Steinberg am Rofan: der „Guffert“. Am 19. Juni 2021 erhielt der Berg ein neues Gipfelkreuz. Etwa 40 Personen waren bei schweißtreibender Hitze im Einsatz, um das in der Säge von Markus Thumer aus Lärchenholz gefertigte Gipfelkreuz in mehreren Teilen auf die Guffertspitze auf knapp 1200 Metern Seehöhe zu transportieren.