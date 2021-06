Neuer Rahmen für Wolfsmanagement in Tirol: Schutz des Menschen hat Vorrang

Innsbruck – Der Wolf ist zurück – und mit ihm neue Herausforderungen. Zwar hatte sich das Comeback des Beutegreifers auch bereits vor gut zehn Jahren angekündigt, der 2012 verabschiedete Wolfsmanagementplan war jetzt in einigen Punkten jedoch zu überarbeiten, um in dem Papier der deutlichen Zunahme von Wolfssichtungen und Wolfsrissen in den vergangenen Jahren in Österreich Rechnung zu tragen. Das „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ hat gestern den adaptierten Plan vorgestellt.